В Подъездном после аварии без отопления остались две сотни домов

В Подъездном после аварии без отопления остались две сотни домов
В некоторых квартирах стало холоднее. Фото: pixabay

В большую часть домов отопление подается по сниженным параметрам.

В Адмиралтейском районе сегодня, 10 декабря, произошла коммунальная авария, в результате которой жители двух сотен домов мерзнут в своих квартирах. Об этом сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники.

Трубу прорвало в Подъездном переулке. В аварийно-диспетчерской службе ЖКС Адмиралтейского района отметили, что в 207 домах снижены параметры отопления. Еще в 14 домах остались без тепла совсем.

На данный момент ведутся без отключения потребителей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что прорыв трубы оставил петербуржцев с проспекта Ветеранов без тепла.

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