С весами и 3,5 кг наркотиков: в Ленобласти задержаны двое мужчин

С весами и 3,5 кг наркотиков: в Ленобласти задержаны двое мужчин
Мужчина сообщил, что наркотики они не распространяли. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

На опубликованной видеозаписи задержанные уверяют, что запрещенными средствами пользовались только они сами.

Мужчин задержали. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Гатчинском районе Ленинградской области полицейские задержали двух граждан за незаконное хранение наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области 11 декабря.

Когда подозреваемых задерживали, при досмотре у них обнаружили весы и наркотические вещества массой 3 килограмм 691,6 грамм.

Мужчины проживают в Петербурге, им 29 и 28 лет. Однако обыски проходили в области. В доме 11 на Осиновой улице в садоводстве «Ленинградец»

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотических средств в крупном размере». Мужчины заключены под стражу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти задержали распространителя наркотиков.

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