«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Петербурге из-за гололеда

Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Петербуржцев предупредили о «желтом» уровне погодной опасности, который связан с гололедом.

В городском правительстве сообщили, что «желтый» уровень погодной опасности ввел Гидрометцентр. Его объявили в связи с опасными гололедно-изморозевыми отложениями. Предупреждение действует с 5 утра субботы, и будет снято в 5 утра воскресенья.

Как пояснили в Смольном, «желтый» — второй уровень опасности, при котором погода становится потенциально опасной.

Водителей призвали проявлять осторожность и по возможности отказаться от поездок на автомобилях, поскольку на дорогах сохраняется высокий риск ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что теплый атмосферный фронт «подарит» Петербургу снег и ледяной дождь.