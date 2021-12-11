Теплый атмосферный фронт «подарит» Петербургу снег и ледяной дождь

Леус объяснил, что на «настроение» Северной столицы повлияет теплый фронт, пришедший с запада. Поэтому в городе небо будет плотно закрыто низкими облаками. Это станет причиной осадков, выпавших в виде снега и ледяного дождя.

Такая погода сулит гололед. Петербуржцам стоит быть аккуратнее.

Кроме того, поднимется ветер. Он будет юго-восточным, его скорость достигнет 5-10 метров в секунду.

Градусники петербуржцев днем покажут -3…-5°, а в Ленинградской области -2…-7°. Также атмосферное давление меняться почти не будет и составит 767 мм рт. ст., что уже выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в субботу Ленобласть ждет морось и ледяной дождь.