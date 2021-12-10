Ленобласть завтра ждет морось и ледяной дождь

В субботу в Ленинградской области прогнозисты обещают облачную погоду. При этом, почти во всех районах пойдет мокрый снег.

Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

11 декабря в области все же будут прояснения. При этом, ночью выпадут осадки. Они будут в виде мокрого снега, мороси и ледяного дождя.

Отмечается, что в некоторых районах будет гололед.

В регионе задует юго-восточный, южный умеренный с порывами до сильного ветер.

В темное время суток градусники покажут -7…-12 градусов. На востоке 47-ого региона будет еще холоднее -15…-18 градусов, а вот днем термометры покажут -2…-7.

Автомобилистам и пешеходам рекомендуют быть осторожнее. Потому как на дорогах сильная гололедица.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что Роман Вильфанд рассказал россиянам, какая погода будет этой зимой.