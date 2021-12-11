Аноним сдал петербуржца с улицы Маяковского, хранившего 280 г наркотика

Аноним сдал петербуржца с улицы Маяковского, хранившего 280 г наркотика
Наркотики нашли в квартире на улице Маяковского. Фото: google.maps

В центре Петербурга полиция задержала мужчину, подозреваемого в покушении на незаконное производство, сбыт и хранение наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, 9 декабря на электронную почту отдела по контролю за оборотом наркотиков поступило анонимное сообщение. Неизвестный сообщил, что в квартире дома №27 по улице Маяковского хранятся наркотики.

Правоохранители посетили квартиру и сразу задержали 28-летнего безработного. У него изъяли более 280 грамм гашиша.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 о приготовлении к преступлению и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ о сбыте наркотиков в крупном размере.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти задержаны двое мужчин с весами и 3,5 кг наркотиков. На опубликованной видеозаписи задержанные уверяют, что запрещенными средствами пользовались только они сами.

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