Правительство РФ направит дополнительные 14 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям

Российское правительство выделило дополнительные 13,8 миллиарда рублей на поддержку малообеспеченных семей с детьми.

Как сообщается на сайте кабмина, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжении о выделении 13,8 миллиарда рублей на выплату ежемесячных пособий на детей в возрасте от 8 до 17 лет, проживающих в неполных семьях.

Выплаты ввели по инициативе президента РФ Владимира Путина. На поддержку от кабмина могут рассчитывать отцы и матери, которые в одиночку воспитывают детей. Размер выплаты равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка, в среднем это 5,5 тысячи рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне могут получить разовую выплату в размере до 15 тыс. рублей.