Правительство РФ направит дополнительные 14 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям

Правительство РФ направит дополнительные 14 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям
Размер выплаты равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка. Фото: pixabay

Российское правительство выделило дополнительные 13,8 миллиарда рублей на поддержку малообеспеченных семей с детьми.

Как сообщается на сайте кабмина, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжении о выделении 13,8 миллиарда рублей на выплату ежемесячных пособий на детей в возрасте от 8 до 17 лет, проживающих в неполных семьях.

Выплаты ввели по инициативе президента РФ Владимира Путина. На поддержку от кабмина могут рассчитывать отцы и матери, которые в одиночку воспитывают детей. Размер выплаты равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка, в среднем это 5,5 тысячи рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне могут получить разовую выплату в размере до 15 тыс. рублей.

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