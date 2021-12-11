В аэропорту Пулково в субботу задержали три рейса

В аэропорту Пулково в субботу задержали три рейса
В Пулково задержали три авиарейса. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня, 11 декабря, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются три авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Хельсинки, Ижевска и Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс авиакомпании Finnair до Хельсинки. Самолет должен был покинуть Петербург в 14:35, однако время вылета сдвинули до 15:00.

Также задерживают рейс до Ижевска. Самолет авиакомпании «Ижавиа» должен был улететь в 15:00, но по факту ждать придется до 15:50.

Кроме того, из Северной столицы с задержкой вылетит рейс до Нижнего Новгорода, который обслуживает авиакомпания «Pegas Fly». Вылет был назначен на 21:05, но его отложили до 22:25.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «желтый» уровень погодной опасности объявлен в Петербурге из-за гололеда.

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