В аэропорту Пулково в субботу задержали три рейса

Сегодня, 11 декабря, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются три авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Хельсинки, Ижевска и Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс авиакомпании Finnair до Хельсинки. Самолет должен был покинуть Петербург в 14:35, однако время вылета сдвинули до 15:00.

Также задерживают рейс до Ижевска. Самолет авиакомпании «Ижавиа» должен был улететь в 15:00, но по факту ждать придется до 15:50.

Кроме того, из Северной столицы с задержкой вылетит рейс до Нижнего Новгорода, который обслуживает авиакомпания «Pegas Fly». Вылет был назначен на 21:05, но его отложили до 22:25.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «желтый» уровень погодной опасности объявлен в Петербурге из-за гололеда.