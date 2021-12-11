В России пассажиров нижних полок поездов обяжут уступать место у стола

На утренний и вечерний прием пищи пассажирам верхних полок отдается не менее 30 минут, а на обед - не более часа. Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

На утренний и вечерний прием пищи пассажирам верхних полок отдается не менее 30 минут, а на обед - не более часа. Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

Минтранс намерен обязать пассажиров с нижних полок в поездах уступать место у стола попутчикам с верхних полок.

Проект приказа появился на портале правовой информации. В документе говорится, что пассажир с нижней полки в вагонах дальнего следования будет обязан уступить место у стола пассажиру с полки для приема пищи. В случае необходимости это будет происходить по требованию проводника.

Как уточняется, на завтрак и ужин пассажирам верхних полок отдается не менее 30 минут, а на обед — не более часа.

Также Минтранс предлагает добавить в перечень документов, по которым можно оформлять билеты на поезда, справку об утере паспорта или об освобождении из мест лишения свободы, а также временное удостоверение личности от органов внутренних дел, документ, удостоверяющий личность осужденного и другие.

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