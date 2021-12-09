Путин призвал проверить готовность системы до введения QR-кодов на транспорте

Президент России Владимир Путин заявил, что при введении QR-кодов на транспорте необходимо избежать опрометчивых решений.

По словам главы государства, перед введением ограничений на транспорте нужно самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет, и проверить готовность транспортной системы. Путин объяснил, что это необходимо для того, чтобы не ограничить права граждан и обеспечить их безопасность.

Он отметил, что законопроект о QR-кодах носит рамочный характер, в связи с чем сперва его нужно тщательно проработать в регионах, а после принимать окончательное решение.

Законопроекты об обязательном использовании QR-кодов на транспорте внесли в Госдуму 12 ноября. Согласно документу, для покупки билетов на самолеты и поезда потребуется предъявить код о вакцинации или перенесенном заболевании, либо медотвод от вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский ЗакС поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах.