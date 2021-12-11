Дворцовый мост украсит праздничная подсветка в День конституции

Дворцовый мост украсит праздничная подсветка в День конституции
Дворцовый мост. Фото: Пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет"

В Петербурге готовятся к празднованию Дня конституции. Подсветкой украсят Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны.

В Смольном сообщили, что 12 декабря Дворцовый мост и опоры Большого проспекта П.С. засияют художественной подсветкой в виде триколора.

Петербуржцы уже могли видеть подсветку в цветах российского флага в День народного единства, 4 ноября.

Праздничную подсветку Дворцового моста и проспекта на Петроградской стороне включат в воскресенье в 16:00.

Отмечается, что на конструкциях моста установлено свыше 600 светодиодных светильников, а на чугунных опорах фонарей на Большом проспекте — 113 светящихся элементов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что министр культуры РФ Любимова подвела первые итоги ремонта БДТ в Петербурге.

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