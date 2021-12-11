Министр культуры РФ Любимова подвела первые итоги ремонта БДТ в Петербурге

В Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова готовы подвести первые итоги капитального ремонта. Посмотреть результаты захотела министр культуры России Ольга Любимова.

Сложности начались в стенах БДТ после предыдущего ремонта 2011-2014 годов. Выявили большое количество недоделок. Судебные тяжбы шли до 2019 года. При этом, труппе театра приходилось работать не в самых благоприятных условий. Каждый день из подвала откачивали воду.

В течение двух лет, как продолжается реконструкция, была установлена гидроизоляция и сделан косметический ремонт.

Два года назад началась новая реконструкция. За это время в помещениях под театром площадью 4 тысячи квадратных метров установили гидроизоляцию и сделали косметический ремонт.

По словам министра культуры России проблем было предостаточно. В ремонте нуждалась кровля, крыша, подвалы, стены.

Художественный руководитель театра Андрей Могучий уверен, что все идет по плану. Режиссер рассказал, что работа труппы из-за ремонта не останавливается. Лишь иногда строители стучат молотками во время репетиций.

Закончить ремонт в здании БДТ намереваются уже в следующем году.

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