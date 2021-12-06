Новую сцену «Театра Европы» на Звенигородской оценили в 8 миллиардов

В Северной столице к 2025 году возведут ФГБУ культуры «Академический Малый драматический театр — Театр Европы», на его строительство выделено более 8 млрд рублей.

Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Заказчик принимает заявки до 13 декабря.

На строительство здания театра на Звенигородской улице, 7, литера А в Адмиралтейском районе города выделен 8 млрд 043 млн 125 тыс. 191 рубль. Деньги будут выделены из федерального бюджета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ФГБУК «Академический малый драматический театр – театр Европы» и пострадавшая во время постановки «Гамлета» смогли примириться. Актер Данила Козловский уронил металлическую флейту во время выступления – она ударила по голове одну из зрительниц.