Самолет из Екатеринбурга в Сочи развернули на Черным морем из-за неопознанного борта

Самолет из Екатеринбурга в Сочи развернули на Черным морем из-за неопознанного борта
На борту самолета "Уральских авиалиний" находилось 160 пассажиров и шесть членов экипажа. Фото: unsplash

Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Екатеринбурга в Сочи, изменил курс над Черным морем из-за появившегося в небе неопознанного самолета.

Как сообщает E1.RU, нештатная ситуация с рейсом U6-219 произошла над морем в 50 километрах от берега. В небе появился другой самолет, который не удалось опознать.

Также в небе развернули пассажирский лайнер Boeing-737 перевозчика «Аэрофлот», который следовал из Москвы на курорт.

На борту самолета «Уральских авиалиний» находилось 160 пассажиров и шесть членов экипажа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолет из Москвы в Краснодар совершил экстренную посадку из-за разгерметизации. . Во время набора высоты на борту сработал датчик разгерметизации кабины с выпуском кислородных масок.

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