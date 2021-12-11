Самолет из Москвы в Краснодар совершил экстренную посадку из-за разгерметизации

Самолет из Москвы в Краснодар совершил экстренную посадку из-за разгерметизации
Самолет экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево. Фото: pixabay

В столичном аэропорту Шереметьево экстренно приземлился самолет авиакомпании Nordwind, следовавший из Москвы в Краснодар.

Как сообщает ТАСС, пассажирский лайнер Boeing-737 вылетел из Шереметьево сегодня в 6:34. Во время набора высоты на борту сработал датчик разгерметизации кабины с выпуском кислородных масок. Командир судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Самолет успешно приземлился через 1 час 10 минут. Никто в результате инцидента не пострадал. Пассажиров отправят в Краснодар резервным рейсом.

Прокуратура начала проверку по факту возвращения лайнера в Москву. Ситуация находится на контроле Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что военный летчик посадил самолет Минобороны с отказавшим двигателем в Псковской области.

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