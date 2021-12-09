Военный летчик посадил самолет Минобороны с отказавшим двигателем в Псковской области

Военный летчик посадил самолет Минобороны с отказавшим двигателем в Псковской области
Летчик успешно посадил самолет. Фото: pixabay

Летчик Воздушно-космических сил РФ спас легкий военно-транспортный самолет, у которого отказал двигатель. Он посадил борт на необорудованную площадку в Псковской области.

Как сообщили в Минобороны, инцидент произошел 9 декабря в ходе учебно-тренировочных полетов с десантированием подразделений ВДВ на аэродроме Кресты. Военный самолет из-за проблем с двигателем перестал набирать высоту и начал терять скорость.

Командир воздушного судна старший лейтенант Максим Кабаков быстро оценил обстановку, доложил о нештатной ситуации и готовности экстренно посадить вне аэродрома на неподготовленной площадке. Получив разрешение, летчик успешно посадил самолет.

Никто не пострадал. Самолет также не получил повреждений.

Как отметили в оборонном ведомстве, грамотные действия командира самолета позволили спасти 10 десантников и трех членов экипажа. Кабаков будет представлен к награде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Пулково.

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