Пассажиры нижних полок будут обязаны уступать место у стола

Пассажиры нижних полок будут обязаны уступать место у стола
Пассажиров обязуют уступать место для приема пищи. Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

Это необходимо, чтобы другие путешественники могли спокойно поесть.

Министерство транспорта России планирует законодательство заставлять пассажиров нижних полок в поездах уступать место у стола тем, кто едет сверху. Об этом сообщается сегодня, 11 декабря, в тесте проекта приказа.

«По требованию проводника вагонов поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приема пищи»,

— говорится в документе.

Отмечается, что на завтрак и ужин положено отводить около получаса, а обед должен длиться не более одного часа. Также ведомство планируют запретить высаживать детей до 16 лет и позволить бесплатно провозить одну пару лыж или сноуборд.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на станции «Звенигородская» двери поезда переломали пожилой женщине ребра.

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Пассажиры нижних полок будут обязаны уступать место у стола
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