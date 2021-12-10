На станции «Звенигородская» двери поезда переломали пожилой женщине ребра

На станции &#171;Звенигородская&#187; двери поезда переломали пожилой женщине ребра
Женщину придавило дверьми в метро. Фото: Pixabay

Пенсионерку доставили в приёмный покой, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Об этом пишут «Невские новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Оперативники начали проверку по факту травмирования пожилой петербурженки.

62-летняя жительница Колпино была доставлена в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе 9 декабря, в в 13:45. Ей диагностировали закрытый перелом рёбер со смещением отломков и проблемы с лёгкими.

Согласно предварительной информации, на станции метрополитена «Звенигородская» пострадавшую прижало дверями в вагоне.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в перечень общеизвестных товарных знаков внесен знак петербургского метрополитена. Известная синяя буква «М», характеризующая знак метрополитена в Петербурге, внесена в список общеизвестных товарных знаков.

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