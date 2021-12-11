Математики просят перенести конгресс в Петербурге: они ждут освобождения Мифтахова

Математики просят перенести конгресс в Петербурге: они ждут освобождения Мифтахова
Математики хотят, чтобы коллегу освободили. Фото: pixabay

Они считают, что аспиранта МГУ задержали незаконно.

Математики попросили отложить проведение математического конгресса в Санкт-Петербурге до тех пор, пока не будет освобожден аспирант МГУ Азат Мифтахов. Позиция комитета международного союза российских математиков опубликована в научном издании «Троицкий вариант».

Эксперт понимают, что бойкот крайне нежелателен, но таким образом они выражают несогласие со сложившейся ситуацией. Математики полагают, что аспиранта по непонятной причине преследуют. Напоминаем, что речь идет о мужчине, которого задержали из-за найденного неразорвавшегося самодельного устройства в Балашихе.

Математический конгресс должен состояться в Петербурге летом 2022 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Саратовской области задержали подозреваемого в изнасиловании полуторогодовалой девочки.

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