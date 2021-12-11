В Саратовской области задержали подозреваемого в изнасиловании полуторогодовалой девочки

Мужчина пошел на преступлении в отношении ребенка своих знакомых.

В Саратовской области задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании полуторагодовалой малышки. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщили в региональном управлении СК РФ.

Инцидент произошел в квартире в городе Ершове. Известно, что 36-летнего подозреваемого приютили у себя знакомые. Они оставили его наедине с малышкой и ее пятилетним братом, а сами отправились в магазин. Воспользовавшись отсутствием друзей, мужчина надругался над ребенком.

«Вернувшись домой, мать увидела на лице дочери кровоподтек, а также повреждения на теле,

— говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Индустриальном велосипедист с ножом пытался изнасиловать женщину.