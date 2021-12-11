Башни Выборгского замка закрыли для посетителей до середины декабря

Туристы не смог попасть в башни до 17 декабря.

В Выборгском замке для посещения стали недоступны сразу две башни – Часова и башня Ратуши. Об этом сообщили в пресс-службе Выборгского музея-заповедника. Соответствующий пост опубликовали в социальной сети «Вконтакте».

Известно, что башни прекратили принимать туристов с 9 декабря по 17 декабря. За это время в башнях планируют провести ряд ремонтных работ. Напоминаем, что до этого стало известно о реставрационных работах в Башне святого Олафа. Туда попасть можно будет только в следующем году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у Выборгского замка бродит лиса: животное ищет выход.