Башни Выборгского замка закрыли для посетителей до середины декабря

Башни Выборгского замка закрыли для посетителей до середины декабря
Башни планируют отремонтировать в кратчайшие сроки. Фото: скриншот Вконтакте

Туристы не смог попасть в башни до 17 декабря.

В Выборгском замке для посещения стали недоступны сразу две башни – Часова и башня Ратуши. Об этом сообщили в пресс-службе Выборгского музея-заповедника. Соответствующий пост опубликовали в социальной сети «Вконтакте».

Известно, что башни прекратили принимать туристов с 9 декабря по 17 декабря. За это время в башнях планируют провести ряд ремонтных работ. Напоминаем, что до этого стало известно о реставрационных работах в Башне святого Олафа. Туда попасть можно будет только в следующем году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у Выборгского замка бродит лиса: животное ищет выход.

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Башни Выборгского замка закрыли для посетителей до середины декабря
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