В Петербурге выходные закончатся потепление и снегопадом

В городе перестанет так сильно морозить.
В Санкт-Петербурге сегодня, 12 декабря, ожидается потепление и небольшой снег. Об этом сообщили в метеоцентре «Фобос».
Известно, что температура воздуха составит от минус одного градуса до минус трех градусов. Погода будет теплой и снежной. Ветер будет умеренным, а давление – немного выше нормы.
В понедельник погода также порадует теплом. Синоптики полагают, что столбик термометра поползет вверх и поднимется до нуля. Также ожидается сильный туман, так что автомобилистам стоит быть осторожнее.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности объявлен в Петербурге из-за гололеда. Как пояснили в Смольном, «желтый» — второй уровень опасности, при котором погода становится потенциально опасной.