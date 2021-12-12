Иммунолог рассказал лучший способ защитить себя от «омикрона»

Иммунолог рассказал лучший способ защитить себя от «омикрона»
Ученые продолжают изучать коронавирус. Фото: pixabay

Эксперт посоветовал делать повторную вакцинацию через 4-5 месяцев.

Иммунолог Николай Крючков рассказал о способах защитить себя от нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщает Ura.ru.

Эксперт советует делать прививку, а через 4-5 месяцев проходить ревакцинацию. Это позволит укрепить иммунитет и максимально подготовиться к встрече с вирусом.

«Надо срочно, параллельно с прививочной кампанией, заняться ревакцинацией. Причем прививка через шесть месяцев с учетом появления омикрона — это очень большой период»,

— сказал Крючков.

Чем раньше ревакцинируется человек –тем лучше. Особенно этот совет касается тех, у кого есть хронические заболевания. Им стоит идти на повторную прививку уже через четыре месяца, остальным через пять.

Крючков рассказал, что ранняя бустерная доза может дать высокий титр нейтрализующих антител. Это уже доказали исследования.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников заявил, что одышка может быть признаком серьезного заболевания.

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