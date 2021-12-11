Мясников заявил, что одышка может быть признаком серьезного заболевания

Если после коронавируса наблюдается одышка, то стоит обратиться к врачу.

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что порой одышка требует срочного обращения в больницу. Дело в том, что это может быть симптом серьезного заболевания. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Эксперт отметил, что после коронавируса, гепатита С, а также энтеро- и герповирусов может возникнуть одышка. Если через некоторое время она не проходит, то стоит обратиться к эксперту. Есть вероятность, что у пациента развивается миокардит.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Германии считают, что пандемию удастся победить минимум через 4 года. Вакцинация, уверены эксперты, позволит снизить уровень смертности.