Мясников заявил, что одышка может быть признаком серьезного заболевания

Мясников заявил, что одышка может быть признаком серьезного заболевания
Александр Мясников. Фото: кадр из видео на Youtube

Если после коронавируса наблюдается одышка, то стоит обратиться к врачу.

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что порой одышка требует срочного обращения в больницу. Дело в том, что это может быть симптом серьезного заболевания. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Эксперт отметил, что после коронавируса, гепатита С, а также энтеро- и герповирусов может возникнуть одышка. Если через некоторое время она не проходит, то стоит обратиться к эксперту. Есть вероятность, что у пациента развивается миокардит.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Германии считают, что пандемию удастся победить минимум через 4 года. Вакцинация, уверены эксперты, позволит снизить уровень смертности.

Александр Мясников болезнь одышка


 

Новости партнеров
Судороги и капельницы: опозоренная Кудрявцева слегла после инцидента на «Песне года»
Судороги и капельницы: опозоренная Кудрявцева слегла после инцидента на «Песне года»
Возле Биржевого моста тонет плавучий ресторан
Возле Биржевого моста тонет плавучий ресторан "Акварель"
В России будут введены новые правила получения пенсии
В России будут введены новые правила получения пенсии
Виторган объяснил, что заставило его жениться на Ксении Собчак: «Человек — сложный компот»
Виторган объяснил, что заставило его жениться на Ксении Собчак: «Человек — сложный компот»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мясников заявил, что одышка может быть признаком серьезного заболевания
Математики просят перенести конгресс в Петербурге: они ждут освобождения ...
При пожаре на Константина Заслонова погибли два человека
В Саратовской области задержали подозреваемого в изнасиловании ...
Россияне перечислили самые любимые новогодние традиции
В Кудрово задержали мигранта, который обманул земляка на 7 тыс. долларов
В США из-за урагана погибли уже более 70 человек
Пассажиры нижних полок будут обязаны уступать место у стола