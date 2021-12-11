В Германии считают, что пандемию удастся победить минимум через 4 года

Вакцинация, уверены эксперты, позволит снизить уровень смертности.

Глава Минздрава Германии Карл Лаутербах заявил, что в ближайшие годы пандемию коронавируса победить не удастся. На это понадобится как минимум четыре года. Об этом он рассказал в интервью Bild.

Эксперт отметил, что каждый раз появляются новые штаммы коронавируса, поэтому говорить о скорой победе над инфекцией нельзя. Вакцинация позволит снизит уровень смертности, так что мутации не будут представлять серьезной опасности.

«Новые варианты часто возникают у людей с иммунодефицитом, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими заболеваниями»,

— заявил министр.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что заразившиеся омикрон-штаммом россияне были привиты от COVID-19.