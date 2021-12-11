Гинцбург: заразившиеся омикрон-штаммом россияне были привиты от COVID-19

Гинцбург: заразившиеся омикрон-штаммом россияне были привиты от COVID-19
У пациентов взяли мазки, которые показали заражение омикрон-штаммом. Фото: unsplash

Двое вернувшихся из ЮАР россиян с подтвержденным омикрон-штаммом переносят коронавирус в легкой форме.

Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, заразившиеся «омикроном» россияне были вакцинированы и переносят заболевание в легкой форме, передает РИА Новости.

Как отметил Гинцбург, среди заболевших новым штаммом нет тяжелых случаев. Пациенты находятся в стационаре, но «ничего серьезного по клинике нет».

Он добавил, что специалисты центра посетили стационар и взяли у пациентов мазки, которые показали заражение омикрон-штаммом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аналитики спрогнозировали конец пандемии COVID-19 в 2022 году.

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