Аналитики спрогнозировали конец пандемии COVID-19 в 2022 году

Аналитики спрогнозировали конец пандемии COVID-19 в 2022 году
В 2022 году ожидается завершение коронавирусной пандемии и полное восстановление мировой экономики. Фото: unsplash

Аналитики JPMorgan Chase Global Research считают следующий год последним для пандемии коронавируса и экономического кризиса.

По мнению специалистов, в 2022 году ожидается завершение коронавирусной пандемии и полное восстановление мировой экономики. Создание новых вакцин и способов лечения ковида приведет к «циклическому восстановлению и возвращению глобальной мобильности», а также к снижению спроса со стороны потребителей.

Ведущий аналитик банка Марко Коланович пояснил, что такой прогноз объясняется достижением коллективного иммунитета и «человеческой изобретательностью».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что от COVID в мире скончалось более 5,3 млн человек. По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 269 млн 750 тыс. 260 человек.

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