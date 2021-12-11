Аналитики спрогнозировали конец пандемии COVID-19 в 2022 году

В 2022 году ожидается завершение коронавирусной пандемии и полное восстановление мировой экономики. Фото: unsplash

В 2022 году ожидается завершение коронавирусной пандемии и полное восстановление мировой экономики. Фото: unsplash

Аналитики JPMorgan Chase Global Research считают следующий год последним для пандемии коронавируса и экономического кризиса.

По мнению специалистов, в 2022 году ожидается завершение коронавирусной пандемии и полное восстановление мировой экономики. Создание новых вакцин и способов лечения ковида приведет к «циклическому восстановлению и возвращению глобальной мобильности», а также к снижению спроса со стороны потребителей.

Ведущий аналитик банка Марко Коланович пояснил, что такой прогноз объясняется достижением коллективного иммунитета и «человеческой изобретательностью».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что от COVID в мире скончалось более 5,3 млн человек. По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 269 млн 750 тыс. 260 человек.