От COVID в мире скончалось более 5,3 млн человек

От коронавируса в мире продолжают умирать люди. Фото: pexels.com

От коронавируса в мире продолжают умирать люди. Фото: pexels.com

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 269 млн 750 тыс. 260 человек.

По данным SCMP на субботу, 11 декабря, на всей планете от COVID-19 умерло 5 млн 303 тыс. 582 человека.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирусом больны уже 49 млн 833 тыс. 439 человек, на втором месте Индия — 34 млн 682 тыс. 633, затем идет Бразилия 22 млн 177 тыс. 59 человек.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 9 млн 986 тыс. 967 человек, умерло при этом 288 тыс. 351 пациент.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Северной столице пошла на спад.