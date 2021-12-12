В Пулково утром в воскресенье нет задержанных рейсов

В Пулково утром в воскресенье нет задержанных рейсов
В Пулково нет задержанных рейсов . Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В воскресенье, 12 декабря, из аэропорта Северной столицы все самолеты, как ожидается, вылетят в положенный час.

Согласно данным, опубликованной на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию. В настоящий момент неизвестно ни о каких задержках или отменах.

Однако есть вероятность, что ситуация изменится в связи с неблагоприятными погодными условиями или по ряду других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге выходные закончатся потеплением и снегопадом. Известно, что температура воздуха составит от минус одного градуса до минус трех градусов. Погода будет теплой и снежной. Ветер будет умеренным, а давление – немного выше нормы.

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