Автоэксперт рассказал, как защитить автомобиль от угона

Автоэксперт рассказал, как защитить автомобиль от угона
По словам эксперта, воры способны даже отключить контроль со спутника, запустив помеху на GSM-канале. Фото: pixabay

Технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов заявил, что сегодня от угона не застрахована практически ни одна машина.

Он рассказал агентству «Прайм», что для защиты своего автомобиля от угона необходимо ориентироваться на статистику краж и выбирать более продвинутые системы охраны.

Как отметил Рязанов, злоумышленники придумывают все более технологичные способы кражи. Угонщики могут заполучить автомобиль с помощью считывающего устройства, которое воспроизводит код брелока, а также кодграбберов, снимающих противоугонные охранные системы двигателя.

По словам эксперта, воры способны даже отключить контроль со спутника, запустив помеху на GSM-канале. Быстрее всего они взламывают сигнализацию на машинах с дистанционным управлением.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, какие машины чаще всего угоняют в Москве и Петербурге: «автовкусы» почти совпадают.

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