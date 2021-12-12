Названы опасные для пожилых людей продукты

Диетолог Марият Мухина предупредила, что некоторые виды продуктов опасны для пожилых людей, склонных к инсулинорезистентности, набору веса и диабету. Это хлеб, каши, крупы и зерновые.
Как передают «Народные новости», пожилой человек может есть хлеб и кашу без вреда здоровью только при нормальном весе и хороших показателях углеводного обмена и инсулинорезистентности.
Диетолог посоветовала людям старшего возраста разнообразить свой рацион творогом, мясом и яйцами. Она пояснила, что эти продукты являются наиболее правильным балансов белков, жиров и углеводов.
Также для здоровья будут полезны субпродукты.
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