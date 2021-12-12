Биолог рассказал о ранних признаках деменции

Биолог рассказал о ранних признаках деменции
На будущую деменцию могут указывать забывчивость, а также умеренные когнитивные нарушения. Фото: pixabay

Кандидат биологических наук Семен Голошейкин заявил, что забывчивость может быть ранним признаком деменции.

Биолог рассказал в беседе с радио Sputnik, что на будущую деменцию могут указывать забывчивость, а также умеренные когнитивные нарушения, такие как неспособность к концентрации, планированию и снижение абстрактного мышления. Сейчас ученые выясняют, может ли потеря слуха быть одним из ранних проявлений болезни Альцгеймера, или фактором риска ее возникновения.

По словам Голошейкина, деменция может развиться из-за нейродегенеративных расстройств, травм головы, некоторых инфекций, метаболических нарушений, нехватки определенных витаминов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врачи назвали опасные последствия коронавируса для психики.

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