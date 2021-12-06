Врачи назвали опасные последствия коронавируса для психики

Врачи рассказали, что после коронавируса у человека в качестве осложнений могут появиться такие психические расстройства, как провалы в памяти, панические атаки, депрессия и вспышки агрессии.

Об этом пишет РЕН ТВ. По словам психиатра Зураба Кекелидзе, у переболевшего ковидом человека может появиться несвойственная ранее раздражительность и вспыльчивость. При этом диапазон расстройств после COVID-19 довольно широк, вплоть до развития острых психозов.

Врач-психиатр Ольга Бухановская отметила, что у некоторых переболевших коронавирусом пациентов возникали шизофренические психозы и биполярное аффективное расстройство. Сначала у больных начиналась мания, которая вскоре переходила в депрессию.

По мнению специалистов, такие постковидные расстройства связаны с длительным кислородным голоданием клеток, что опасно для головного мозга.

Кроме того, пациенты могут столкнуться с проблемами с памятью. Например, они могут забыть названия каких-то предметов или какие действия нужно производить. Также для постковида характерны тревоги, депрессии и панические атаки.

Врачи обратили внимание на то, что большинство последствий обратимы, главное — как можно раньше обратиться за медицинской помощью.

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