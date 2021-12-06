Названы симптомы COVID-19, при которых больному нужно вызывать скорую помощь

Названы симптомы COVID-19, при которых больному нужно вызывать скорую помощь
Если у зараженного происходят какие-либо резкие изменения, то стоит обратиться за медицинской помощью. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Врач-терапевт Алексей Водовозов перечислил «симптомы красного флага» коронавируса, при которых нужно в срочном порядке вызвать скорую помощь.

Специалист рассказал в беседе с радио Sputnik, что коронавирус протекает куполообразно: сначала симптомы достигают пика, а потом начинают падать вниз. Это происходит при нормальном течении заболевания, когда организм справляется самостоятельно. Но если у зараженного происходят какие-либо резкие изменения, то стоит обратиться за медицинской помощью.

По словам Водовозова, к опасным симптомам, указывающим на тяжелое течение COVID-19, в том числе относятся одышка и нехватка воздуха.

«В норме у нас частота дыхательных движений 14-16 [в минуту], если она уходит к 30, то это проявление одышки», — объяснил терапевт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские ученые нашли способ лечения дыхательной недостаточности после COVID-19.

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