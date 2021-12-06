Российские ученые нашли способ лечения дыхательной недостаточности после COVID-19

Российские ученые нашли способ лечения дыхательной недостаточности после COVID-19
Для реабилитации пациентов ученые применили кратковременные ингаляции газовой смеси на основе ксенона. Фото: Pixabay

Российские ученые нашли эффективный способ лечения дыхательной недостаточности, появляющейся при повреждении легких после коронавируса.

Исследование провели ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) совместно с коллегами из Томского НИМЦ, результаты опубликованы в журнале EXCLI Journal.

Дыхательная недостаточность после COVID-19 возникает из-за нарушения вентиляционной функции легких на фоне воспаления терминальных отделов на уровне альвеолярно-капиллярной границы. Такое последствие ковида может продолжаться до полугода и больше.

Заведующая центральной научно-исследовательской лабораторией СибГМУ Елена Удут рассказала, что для реабилитации пациентов ученые применили кратковременные ингаляции газовой смеси на основе ксенона.

После этих процедур у больных снизились проявления дыхательной недостаточности, вырос дыхательный объем, уменьшилась частота дыхания и сердечных сокращений, а также увеличилось насыщение кислородом артериальной крови по данным пульсоксиметрии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач назвал опасную ошибку при лечении коронавируса.

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Российские ученые нашли способ лечения дыхательной недостаточности после COVID-19
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