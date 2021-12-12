Иммунолог заявил о низком риске заразиться COVID-19 от привитого

Иммунолог заявил о низком риске заразиться COVID-19 от привитого
Привитый может заразить других людей, но этот случай будет одним из ста. Фото: pexels

Вакцинированный от коронавируса может быть переносчиком инфекции, но вероятность заразить другого человека крайне мала.

Об этом заявил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Он рассказал в интервью радио Sputnik, что зараженный ковидом непривитый человек может заразить еще десять человек.

Вакцинированный тоже может инфицироваться, но риск в этом случае будет намного меньше. По словам Жемчугова, привитый может заразить других людей, но этот случай будет одним из ста.

Он добавил, что низкий риск заражения от привитого связан с тем, что после вакцинации человек не способен создать вокруг себя «заражающее облако».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог рассказал лучший способ защитить себя от «омикрона».

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