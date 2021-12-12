В Петербурге утренние пробки в воскресенье составили 1 балл

В Петербурге утренние пробки в воскресенье составили 1 балл
Утренние пробки. Фото: "Яндекс.Пробки"

На дорогах Петербурга воскресным утром наблюдаются пробки в 1 балл.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 10 часам дорожная ситуация будет оцениваться в 2 балла, а после 13 часов пробки вырастут до 3-4 баллов.

Сейчас небольшие пробки видны на Московском шоссе в районе пересечения с Дунайским проспектом, на площади Восстания, набережной Обводного канала.

Красным также выделены участки у метро «Проспект Большевиков», на проспекте Непокоренных

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по проспекту Стачек в Петербурге ограничат движение практически на полгода.

Так с 10 декабря 2021 года по 12 мая 2022 года в связи с производством работ по прокладке водопровода ограничивается движение транспорта по проспекту Стачек от Оборонной улице до улице Белоусова.

новости СПб пробки


 

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