В Великобритании посчитали, сколько людей погибнет от омикрон-штамма

В Лондоне ученые смоделировали ход развития пандемии с учетом влияния на нее нового штамма коронавируса «омикрон».

Об этом сообщается в отчете исследования Лондонской школы гигиены и тропической медицины. Авторы научной работы пришли к выводу, что омикрон-штамм может привести к новой волне коронавируса, если не будут приняты дополнительные меры. Это в свою очередь вызовет рост госпитализаций. При оптимистичном варианте в течение зимы в Англии могут умереть 24,7 тысячи заболевших ковидом, а при пессимистичном — 74,8 тысячи.

Оптимистичный сценарий предполагает высокий иммунный ответ у населения и эффективность бустерных прививок. В этих условиях в период с 1 декабря по 30 апреля могут быть госпитализированы 175 тысяч граждан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог заявил о низком риске заразиться COVID-19 от привитого.