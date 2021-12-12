Тоннель петербургской дамбы частично перекроют с 13 по 16 декабря

Тоннель петербургской дамбы частично перекроют с 13 по 16 декабря
Движение в тоннеле дамбы ограничат. Фото: Дирекция КЗС

Движение по тоннелю дамбы в Петербурге будет ограничено в ближайшие четыре дня, с 13 по 16 декабря.

Как сообщили в Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга, движение автомобильного транспорта будет ограничено в связи с ремонтом в тоннеле сооружения С-1 КЗС.

С 13 по 14 декабря проезд будет затруднен на Финской стороне (внешнее кольцо), а с 15 по 16 декабря — на Невской стороне (внутреннее кольцо).

Транспортный поток на непродолжительное время в эти дни могут полностью остановить для ввода и вывода техники, однако время перекрытия составит не больше 7-10 минут.

Автомобилистам принесли извинения за временные неудобства и посоветовали учитывать данную информацию при планировании маршрутов поездки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по проспекту Стачек в Петербурге ограничат движение практически на полгода.

КЗС новости СПб ограничение движения тоннель дамбы


 

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Тоннель петербургской дамбы частично перекроют с 13 по 16 декабря
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