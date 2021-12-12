Снежная и облачная погода будет в Петербурге в понедельник

Снежная и облачная погода будет в Петербурге в понедельник
Снег начнется ночью, он будет умеренным, а днем станет небольшим. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Синоптики обещают петербуржцам снежную и облачную погоду в начале рабочей недели, 13 декабря.

Об этом говорится в ежедневном прогнозе ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В понедельник в Северной столице установится облачная погода. Снег начнется ночью, он будет умеренным, а днем станет небольшим.

Ночью ветер будет слабым, а днем подует умеренный западный ветер. В ночь на 13 декабря в городе на Неве похолодает до -2…-4 градусов. Днем прогнозируется от 0 до -2 градусов.

Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что атмосферный фронт затянет небо в Петербурге облаками и принесет ледяные дожди. 12 декабря Северная столица останется под властью атмосферного фронта.

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