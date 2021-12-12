В Ленинградской области в понедельник ожидается потепление до +1 градуса

В Ленинградской области в понедельник ожидается потепление до +1 градуса
В понедельник в Ленобласти будет снег. Фото: pixabay

Жителей Ленинградской области в начале рабочей недели ждут потепление и снег.

Об этом говорится в прогнозе ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В понедельник, 13 декабря, в Ленобласти ожидается облачная погода. На протяжении всего дня в регионе будет идти небольшой и местами умеренный снег.

Ветер ночью подует с восточных направлений, его скорость составит 2-7 м/с. Днем юго-западный ветер разгонится до 5-10 м/с.

В ночь на понедельник в регионе похолодает до -1…-6 градусов, на востоке может подморозить до -10 градусов. Днем воздух прогреется до +1…-4 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что снежная и облачная погода будет в Петербурге в понедельник. Снег начнется ночью, он будет умеренным, а днем станет небольшим.

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