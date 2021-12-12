Число угонов автомобилей в Петербурге рекордно снизилось

Только за три последних года количество автокраж сократилось в четыре раза. Фото: pixabay

Только за три последних года количество автокраж сократилось в четыре раза. Фото: pixabay

В Петербурге полицией зафиксировано рекордное снижение числа угонов автомобилей.

В городском управлении МВД сообщили, что в уходящем году преступники похитили 849 автомобилей в Северной столице. Это почти в два раза меньше, чем в прошлом году.

Раскрыть удается каждое пятое преступление, отметили в полиции. Десять лет назад правоохранители находили лишь четыре из ста похищенных машин.

Только за три последних года количество автокраж сократилось в четыре раза, а раскрываемость выросла почти втрое.

В этом году стражи порядка ликвидировали 17 преступных групп автоугонщиков, задержано 39 профессиональных воров машин. Суд рассмотрит 14 уголовных дел по 80 эпизодам автоугона.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автоэксперт рассказал, как защитить автомобиль от угона.