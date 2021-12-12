Число угонов автомобилей в Петербурге рекордно снизилось

Число угонов автомобилей в Петербурге рекордно снизилось
Только за три последних года количество автокраж сократилось в четыре раза. Фото: pixabay

В Петербурге полицией зафиксировано рекордное снижение числа угонов автомобилей.

В городском управлении МВД сообщили, что в уходящем году преступники похитили 849 автомобилей в Северной столице. Это почти в два раза меньше, чем в прошлом году.

Раскрыть удается каждое пятое преступление, отметили в полиции. Десять лет назад правоохранители находили лишь четыре из ста похищенных машин.

Только за три последних года количество автокраж сократилось в четыре раза, а раскрываемость выросла почти втрое.

В этом году стражи порядка ликвидировали 17 преступных групп автоугонщиков, задержано 39 профессиональных воров машин. Суд рассмотрит 14 уголовных дел по 80 эпизодам автоугона.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автоэксперт рассказал, как защитить автомобиль от угона.

автокража автоугон новости СПб статистика мвд угон автомобилей


 

Новости партнеров
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
В Парголово мужчина покончил с непутевым сыном и сам себе вынес
В Парголово мужчина покончил с непутевым сыном и сам себе вынес "приговор"
В Петербурге простились с актрисой Ниной Ургант
В Петербурге простились с актрисой Ниной Ургант
Судороги и капельницы: опозоренная Кудрявцева слегла после инцидента на «Песне года»
Судороги и капельницы: опозоренная Кудрявцева слегла после инцидента на «Песне года»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Число угонов автомобилей в Петербурге рекордно снизилось
В Ленинградской области в понедельник ожидается потепление до +1 градуса
Снежная и облачная погода будет в Петербурге в понедельник
Самозанятых петербуржцев стало в 2,5 раза больше с начала года
Поезда «Аллегро» возобновили движение из Петербурга в Хельсинки
Тоннель петербургской дамбы частично перекроют с 13 по 16 декабря
Мошенники начали обманывать пользователей с помощью видеосвязи
В Великобритании посчитали, сколько людей погибнет от омикрон-штамма