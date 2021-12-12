При квартирном пожаре на Богатырском проспекте погиб мужчина

При квартирном пожаре на Богатырском проспекте погиб мужчина
Квартирный пожар произошел на Богатырском проспекте. Фото: google.maps

Пожар в двухкомнатной квартире в Приморском районе Петербурга унес жизнь одного человека.

По информации городского управления МЧС, все случилось сегодня утром на Богатырском проспекте, дом 49, корпус 1. Экстренные службы получили сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире в 6:42.

В одной из комнат загорелась обстановка, площадь пожара составила шесть квадратных метров. На борьбу с огнем направили 15 человек личного состава и три единицы техники.

Квартирный пожар потушили в 7:46. На месте происшествия нашли тело мужчины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара на Ударников врачи помогали двум пострадавшим. Там загорелась квартира на седьмом этаже. На место выехали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

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При квартирном пожаре на Богатырском проспекте погиб мужчина
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