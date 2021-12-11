После пожара на Ударников врачи помогали двум пострадавшим

После пожара на Ударников врачи помогали двум пострадавшим
В пожаре никто не погиб. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Женщина и ребенок отравились угарным газом.

В Санкт-Петербурге вечером 11 декабря произошел серьезный пожар, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу и Ленинградской области.

Инцидент случился в квартире на проспекте Ударников. Там загорелась квартира на седьмом этаже. На место выехали четыре единицы техники и 20 человек личного состава. Спасатели отмечают, что огонь мог перекинуться на другие квартиры, но этого не произошло.

Из горящего дома эвакуировали 40 человек. Всех временно разместили в ближайшем лицее. В результате пожара пострадали двое – женщина и ребенок, они отравились угарным газом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что при пожаре на Константина Заслонова погибли два человека.

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При пожаре на Константина Заслонова погибли два человека