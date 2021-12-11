При пожаре на Константина Заслонова погибли два человека

При пожаре на Константина Заслонова погибли два человека
В огне погибли два человека. Фото: скриншот Гугл.Карты

Обстоятельства инцидента выясняются.

В Центральном районе сегодня вечером, 11 декабря, произошел пожар в ремонтируемом здании. В результате инцидента погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пожар случился на улице Константина Заслонова. Огнем был охвачен капитально ремонтируемое здание, которое долгое время стояло заброшенным. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров. На место выезжали три единицы спецтехники и 15 пожарных.

В результате пожара погибли два человека. Обстоятельства пока не выяснены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в доме на проспекте Ударников загорелась квартира.

новости СПб пожар Центральный район


 

Новости партнеров
В Парголово мужчина покончил с непутевым сыном и сам себе вынес
В Парголово мужчина покончил с непутевым сыном и сам себе вынес "приговор"
Судороги и капельницы: опозоренная Кудрявцева слегла после инцидента на «Песне года»
Судороги и капельницы: опозоренная Кудрявцева слегла после инцидента на «Песне года»
Возле Биржевого моста тонет плавучий ресторан
Возле Биржевого моста тонет плавучий ресторан "Акварель"
Двинская улица прогрелась вспыхнувшим автобусом
Двинская улица прогрелась вспыхнувшим автобусом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
При пожаре на Константина Заслонова погибли два человека
В Саратовской области задержали подозреваемого в изнасиловании ...
Россияне перечислили самые любимые новогодние традиции
В Кудрово задержали мигранта, который обманул земляка на 7 тыс. долларов
В США из-за урагана погибли уже более 70 человек
Пассажиры нижних полок будут обязаны уступать место у стола
Мужчина, сломавший спину на удаленку, получил компенсацию от работодателя
На Константина Заслонова тушили двухэтажное здание