При пожаре на Константина Заслонова погибли два человека

В огне погибли два человека. Фото: скриншот Гугл.Карты

В огне погибли два человека. Фото: скриншот Гугл.Карты

Обстоятельства инцидента выясняются.

В Центральном районе сегодня вечером, 11 декабря, произошел пожар в ремонтируемом здании. В результате инцидента погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пожар случился на улице Константина Заслонова. Огнем был охвачен капитально ремонтируемое здание, которое долгое время стояло заброшенным. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров. На место выезжали три единицы спецтехники и 15 пожарных.

В результате пожара погибли два человека. Обстоятельства пока не выяснены.

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