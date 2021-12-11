В доме на проспекте Ударников загорелась квартира.

В доме на проспекте Ударников загорелась квартира.
На проспекте Ударников загорелась квартира. Фото: google.maps

Сотрудники МЧС в субботу вечером квартирный пожар в Красногвардейском районе Петербурга.

Как сообщила городская пресс-служба МЧС, пожарные в 17:39 получили сообщение о пожаре на проспекте Ударников, дом 19/1. В жилом многоквартирном доме загорелась одна из квартир. Площадь пожара сейчас уточняется.

К месту происшествия ведомство направило 20 человек личного состава и четыре пожарные машины. По предварительной информации, при квартирном пожаре никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Старообрядческой улице потушили пожар на складе. В Московском районе Петербурга спасатели справились с пожаром на складе за два часа.

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