В доме на проспекте Ударников загорелась квартира.

Сотрудники МЧС в субботу вечером квартирный пожар в Красногвардейском районе Петербурга.

Как сообщила городская пресс-служба МЧС, пожарные в 17:39 получили сообщение о пожаре на проспекте Ударников, дом 19/1. В жилом многоквартирном доме загорелась одна из квартир. Площадь пожара сейчас уточняется.

К месту происшествия ведомство направило 20 человек личного состава и четыре пожарные машины. По предварительной информации, при квартирном пожаре никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Старообрядческой улице потушили пожар на складе. В Московском районе Петербурга спасатели справились с пожаром на складе за два часа.