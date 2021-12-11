На Старообрядческой улице потушили пожар на складе

На Старообрядческой улице потушили пожар на складе
Спасатели потушили пожар. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Московском районе Петербурга спасатели справились с пожаром на складе за два часа.

Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС. Пожар в складском помещении на Старообрядческой улице, дом 7, потушили к 15:26. На тушение потребовалось два часа.

На месте происшествия сейчас работали 20 человек личного состава и четыре пожарные машины.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал, ведомство не получало сведения об этом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Старообрядческой улице в Петербурге загорелся склад. Оперативные службы получили сообщение о пожаре на Старообрядческой улице в субботу в 13:13. Возгорание по неизвестной причине началось в складском помещении. Загорелась обстановка, площадь пожара составляет восемь квадратных метров.

новости СПб пожар старообрядческая улица


 

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