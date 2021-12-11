На Старообрядческой улице в Петербурге загорелся склад

В Московском районе Петербурга пожарные тушат возгорание на складе.

По информации пресс-службы городского ГУ МЧС, оперативные службы в субботу в 13:13 получили сообщение о пожаре на Старообрядческой улице, дом 7.

Возгорание по неизвестной причине началось в складском помещении. Загорелась обстановка, площадь пожара составляет восемь квадратных метров.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал, ведомство не получало сведения об этом.

На месте происшествия сейчас работают 20 человек личного состава и четыре пожарные машины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что квартирный пожар на Суворовском, которому присвоили ранг №1-Бис, потушили.