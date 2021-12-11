На Старообрядческой улице в Петербурге загорелся склад

На Старообрядческой улице в Петербурге загорелся склад
В Московском районе тушат пожар. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Московском районе Петербурга пожарные тушат возгорание на складе.

По информации пресс-службы городского ГУ МЧС, оперативные службы в субботу в 13:13 получили сообщение о пожаре на Старообрядческой улице, дом 7.

Возгорание по неизвестной причине началось в складском помещении. Загорелась обстановка, площадь пожара составляет восемь квадратных метров.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал, ведомство не получало сведения об этом.

На месте происшествия сейчас работают 20 человек личного состава и четыре пожарные машины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что квартирный пожар на Суворовском, которому присвоили ранг №1-Бис, потушили.

новости СПб пожар старообрядческая улица


 

Новости партнеров
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
Полуживой профессор Ботанического сада попал в реанимацию после похода в театр
Полуживой профессор Ботанического сада попал в реанимацию после похода в театр
Диетолог рассказала, как регулярное употребление творога влияет на организм
Диетолог рассказала, как регулярное употребление творога влияет на организм
Двинская улица прогрелась вспыхнувшим автобусом
Двинская улица прогрелась вспыхнувшим автобусом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Старообрядческой улице в Петербурге загорелся склад
Более 370 петербуржцев госпитализировали с коронавирусом в больницы за сутки
В аэропорту Пулково в субботу задержали три рейса
Правительство РФ направит дополнительные 14 млрд рублей на выплаты ...
На петербуржца, который облил бывшую девушку и ее нового парня кислотой, ...
От +1 до -15 градусов: воскресная погода в Ленобласти удивит горожан
Петербуржцев предупредили о гололеде в воскресенье
Сексуальный маньяк, нападавший на школьниц в Петербурге, задержан