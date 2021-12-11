Квартирный пожар на Суворовском, которому присвоили ранг №1-Бис, потушили

Огонь тушили в здании на Суворовском проспекте. Фото: "Яндекс карты"

Огонь тушили в здании на Суворовском проспекте. Фото: "Яндекс карты"

В Центральном районе Петербурга спасатели потушили квартирный пожар, которому был присвоен дополнительный ранг №1-Бис.

Пожар в квартире на Суворовском проспекте, дом 43-45, потушили в 11:49. По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал, сведения об этом не поступали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС.

Площадь квартирного пожара составила 45 квадратных метров. Он начался в половину девятого утра. Спустя 20 минут после появления информации о возгорании пожару присвоили дополнительный ранг №1-Бис.

Пожар тушили 30 человек личного состава с привлечением семи единиц техники.

В 9:40 пожар локализовали, открытое горение было потушено. Ранг №1-Бис сняли, пожарные продолжали работать по рангу №1.

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