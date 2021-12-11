На Евдокима Огнева утром тушили «трешку»

На Евдокима Огнева утром тушили &#171;трешку&#187;
Пожар произошел в отдельной квартире Невского района. Фото: "Яндекс панорамы"

В Невском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Огонь охватил трехкомнатную квартиру.

Возгорание случилось в субботу, 11 декабря, по адресу: улица Евдокима Огнева, дом №4, корпус 1. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 09:15. К месту происшествия оперативно были направлены 15 спасателей на трех единицах специальной техники.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в трехкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на площади 10 квадратных метров.

В 09:37 пожар локализовали. Сведения о возможных пострадавших и причинах появления огня не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга 7 декабря утром произошел автомобильный пожар, при котором пострадали четыре машины.

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